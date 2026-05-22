5月22日、秋田ノーザンハピネッツは、菅原暉との契約が満了し、同選手が退団することを発表。なお、移籍先が越谷アルファーズに決まったこともあわせて公表された。 岩手県出身で現在27歳の菅原は、183センチ83キロのポイントガード。筑波大学在学中に特別指定選手として横浜ビー・コルセアーズと群馬クレインサンダーズでプレーし、その後、群馬とプロ契約を結んだ。その後、2