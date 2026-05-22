◆■大規模アリーナのクラブが上位 5月21日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」レギュラーシーズン終了時点のマーケティングレポートを発表した。 今シーズンのレギュラーシーズン入場者数は、B1・B2合計で過去最多となる525万7849人を記録した。内訳はB1が398万3687人、B2が127万4162人で、過去最多だった2024－25シー