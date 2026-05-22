★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３人工知能 ４蓄電池 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７半導体製造装置 ８地方銀行 ９ドローン １０量子コンピューター みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「グローバルニッチ」が１２位にランクインしている。 決算発表シーズン中に日経平均株価は史上