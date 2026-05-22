コンゴ民主共和国代表がエボラ出血熱の流行を受けて、国内で予定していたワールドカップ前合宿の開催を取りやめたようだ。『BBC』が伝えている。13大会ぶり2回目のW杯出場権獲得を果たしたコンゴ民主共和国だが、国内ではエボラ出血熱が流行しており死者は100人を超えているとも報じられている。そうしたなか、コンゴ民主共和国サッカー協会(FECOFA)は今月26日に首都のキンシャサで実施予定だった公開練習の中止を発表した。