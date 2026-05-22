[故障者情報]ツエーゲン金沢は22日、GK白井裕人が右第5肋骨骨折と、MF加藤大樹が右母指中手骨基部骨折と診断されたことを発表した。ともに全治期間は公表していない。白井は今季ここまで7試合に出場している。負傷日は明らかにしていない。加藤は4月25日の奈良クラブ戦で負傷。今季は8試合に出場した。