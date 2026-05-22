▶▶この作品を最初から読むマイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』も大好評、童話×ねこの癒やし系ねこまんが。誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。古今東西様々な昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開に