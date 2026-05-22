片倉工業 [東証Ｓ] が5月22日昼(12:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結最終利益を従来予想の52億円→72.5億円(前期は57.6億円)に39.4％上方修正し、一転して25.8％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、1-6月期(上期)の連結最終利益も従来予想の25.5億円→46億円(前年同期は35.3億円)に80.4％上方修正し、一転して30.0％増益見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【