熊本県内の消防隊員による救助技術を競う大会が、熊本県益城町で開かれ、隊員たちが訓練の成果を発揮しました。 【写真を見る】高さ15mのはしごを駆け上がる！消防隊員320人が救助技術を競う消防救助技術大会熊本 実践を意識した緊迫感 高さ15mの垂直のはしごを勢いよく上っていく隊員。 熊本県消防学校で開かれたのは、消防隊員による救助技術の正確性や速さを競う大会です。 実践を意識してロープを体に巻き、