２２日午前４時半頃、岩手県花巻市石鳥谷町五大堂、無職女性（７７）方から出火、木造平屋住宅が全焼した。火は約３時間１５分後に消し止められたが、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。花巻署によると、女性は５０歳代の息子と２人暮らし。火災後、２人と連絡が取れておらず、同署が遺体の身元や出火原因を調べている。