乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。ライブで披露された「失恋お掃除人」のひと幕に反響が寄せられた。【写真】カトラリーポーズ！若様軍団を継承した”梅澤軍団”グループのデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演として行われた卒コンでは、2016年9月から9年8ヶ月グループに在籍し、2023年からは3代目キャプテンとし