ヤクルトは22日、モンテル外野手（26）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「90」に変更となる。 モンテルは球団を通じ「ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立てたという気持ちです。支配下契約に満足せず、一軍の舞台でチームの勝利に貢献できる選手を目指して頑張ります。