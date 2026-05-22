ライフスタイルの多様化に伴い、家族が揃っていてもバラバラの食事をとり、自分の好きなものを食べる「個食」が話題を集めている。【映像】家族で別メニューを食べる「個食」の実態食生活における「個食」の実態に関して、マイボイスコム株式会社が調査を行った。若年女性や多世代同居世帯でも広がる背景調査結果によると、同居者がいる人のうち、家での夕食時に各自が異なるメニューを食べることがあると回答した人は3割強に