セイコーウオッチは、「キングセイコー VANAC」より、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを発売する。発売日は7月10日で、価格は39万6,000円。世界限定800本となる。VANAC 限定モデル">VANAC 限定モデル新作は、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」に着想を得たカラーリングを採用。ホワイトシルバーのダイヤルに、鮮やかなブルーのインデックスリングや針を組み合わせ、コントラストを際立たせた。1970年代の「VANAC