「安楽死を選んだ家族の決断とその後の日々を継続的に追った、世界のジャーナリズムでも類を見ない映像記録」――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション 30周年特別企画 私のママが決めたこと 〜あれから2年 母を思う旅〜』が、国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル2026」のドキュメンタリー・Social Issues(社会問題)部門で銀賞を受賞した。フジテレビ5作品が受賞○安楽死を選んだ母の死か