地下鉄サリン事件の“救命現場”に焦点を当てたフジテレビのドキュメンタリードラマが、世界で評価された。『1995〜地下鉄サリン事件30年 救命現場の声〜』が、国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル2026」のドキュメンタリー・Docudrama(ドキュドラマ)部門で金賞を受賞した。フジテレビのドキュドラマ部門での金賞受賞は初となる。(左から)泉澤祐希、津田健次郎、桜井日奈子○地下鉄サリン事件30年、救命現場の“