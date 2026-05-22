PayPay証券で2026年4月1日〜30日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「JX金属」「ソフトバンクグループ」「フジクラ」などAI・半導体、データセンター関連銘柄が上位に入りました。○【国内株式】2026年4月人気銘柄ランキング1位キオクシアホールディングス2位JX金属3位ソフトバンクグループ4位フジクラ5