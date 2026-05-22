「休日なのに、なぜか疲れが取れない」――そんな人は、趣味にまで“成長”や“成果”を求めすぎているのかもしれません。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)では、世界の超富裕層に仕えてきた執事の視点から、“本当に上手く休める人”の共通点を紹介。今回は、趣味に「挑戦」や「実益」を求めすぎないことの大切さについて解説します。○趣味に｢挑戦｣や｢実益｣を求めない休日に没頭できる趣味がある