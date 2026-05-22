ChatGPTにPowerPointを操作させて新しいスライドの作成や既存のスライドの編集などができる「ChatGPT for PowerPoint」のベータ版をOpenAIが公開しました。ChatGPT for PowerPoint | Create and edit presentations with ChatGPThttps://chatgpt.com/apps/powerpoint/Have you ever thought to yourself: I really don't want to make this PowerPoint.Good news: ChatGPT can now create and edit presentations directly in