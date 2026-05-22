【ヴェリタステイルズ：暗黒城の魔女】 発売予定日：2026年 価格：未定 デベロッパーのジギタリス出版とパブリッシャーの15 Industryは、PC（Steam）用“読書型”ファンタジーアドベンチャー「ヴェリタステイルズ：暗黒城の魔女」を、5月23日より一般公開が始まる「BitSummit PUNCH」に出展する。 出展ブースでは、世界初となる体験版の試遊台展