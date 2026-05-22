横浜赤レンガ倉庫を中心とした横浜エリアを舞台に、ストーリー没入型ARアクション体験イベント「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」が6月5日から11月30日まで開催される。今回、『ウルトラマン』の科学特捜隊員として参加できる「ミッション」に加え、横浜の街並みを背景にした「ウルトラARフォトスポット」など、イベント内での全体験コンテンツが発表された。また、「ウルトラARフォトスポッ