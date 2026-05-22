本木雅弘が主演を務める黒沢清監督最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、密室と化した城内で巻き起こる殺人と怪事件に翻弄される村重（本木）の姿を捉えた場面写真とメイキング写真が解禁。あわせて、黒沢監督が本木を主演に起用した理由も明かされた。【写真】本木雅弘の凛々しさにオファーも納得！『黒牢城』場面写真本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミス