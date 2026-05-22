中国武術世界王者・浅野寛介が主演・プロデュースを務め、浅野の盟友シェイン・コスギを監督に迎え、シェインの兄であるケイン・コスギも出演するノンストップアクション映画『四十九‐SEEK』が、7月31日より公開されることが決定。ポスタービジュアル、新場面写真が解禁されたほか、浅野、ケイン、シェインのコメントも到着した。【写真】ケイン兄弟が監督＆出演！『四十九‐SEEK』場面写真（9枚）本作の舞台は、現代の日本。