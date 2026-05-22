舞台『キングダムII‐継承‐』より、新キャストが解禁。コメントが到着した。【写真】舞台『キングダムII‐継承‐』新キャストソロカット連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国・春秋戦国時代を描く原泰久の国民的大人気コミックを原作とする本作。時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政―2人