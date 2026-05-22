ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』より、ケロロ小隊キャスト5名のキャラクタービジュアル、コメントが到着。新たに追加キャスト12名、4つの来場者イベントの詳細が発表された。【写真】『ケロミュ』タママ、ギロロ、クルル、ドロロのキャラクタービジュアル本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である