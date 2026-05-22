ザック・クレッガー監督による映画『バイオハザード』が、10月9日より全国公開されることが決定。あわせて、ティザーポスターが全世界一斉に解禁された。【動画】悪夢の新時代が幕を開ける『バイオハザード』特報メガホンをとるのは、『バーバリアン』や、全世界興行収入2億ドルを突破し、ホラー映画でありながらエイミー・マディガンにアカデミー賞（R）助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』を手がけた