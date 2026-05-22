綾瀬はるかのスタッフによる公式Instagramが21日にオフショットを投稿。第79回カンヌ国際映画祭でのドレス姿を多数公開した。【別カット】かわいらしい白いノースリーブ姿も千鳥の大悟とダブル主演を務める映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭で長編コンペティション部門に選出され、レッドカーペットにも参加した綾瀬。今回の投稿には、映画祭参加中の綾瀬が見せた黒のベアトップドレスや白のノースリーブドレスが収