フリーアナウンサーの中川安奈が21日にInstagramを更新。実妹との舞台鑑賞を報告し、オフショットを披露した。【別カット】中川安奈と実妹の2ショット中川が「楽しみにしていた劇団四季の『アナと雪の女王』を大好きな妹を誘って観てきました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ヴィンテージのデニムジャケットとロングスカートという装いの中川のソロショットに加えて、妹との2ショットも収め