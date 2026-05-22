◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２２日、美浦トレセン初騎乗のダミアン・レーン騎手でフローラＳを快勝したラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、勢いに乗って樫の女王を狙う。この日は角馬場で入念に体をほぐした後に、雨が降りしきるＷコースへ。グッと頭を下げた気合乗り抜群のキャンターで５ハロン８７秒９―１６秒５。走る気持ちが体全体からあ