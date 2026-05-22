【マクドナルド】は、限定バーガーや「ハッピーセット®」に注目が集まりがちですが、実はサイドメニューも見逃せないんです。今回は、小腹がすいた時の甘くないおやつとして、ランチをボリュームアップさせたい時のプラスワンメニューとして、注文したい「期間限定メニュー」にフォーカス。間もなく終売予定なので、まだチェックしていない人は、マクドナルドへ！ 懐かしい