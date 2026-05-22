左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子（６０）が、１９８３年組アイドル「お神セブン」メンバーとの集合写真を披露した。２２日までにインスタグラムで「本日デビュー４３周年！１９８３年５月２１日オスメスキスでレコードデビューしました！」と報告。「先日取材後、桑田靖子ちゃんの事務所のボス古さんがお知り合いの素敵なお店をアテンドして下さり、８３年同期のお神セブン皆様と美味しい超高級なお寿司を戴