◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、ピンチで好守を見せて勝利に貢献したが、４打数無安打に終わり、３試合、１５打席連続安打なしとなった。３戦連続無安打は自己ワーストタイ。ブ軍は今季３度目の０封勝ちで４連戦を２勝２敗とした。岡本の試合