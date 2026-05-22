筆者の体験談です。義実家での食卓、会話に入れず苦笑いを続けていました。そんな中、思わず口にしたひと言で空気が変わって――。 ついていけず 「その頃はさ……」義実家に帰省した時、家族で食卓を囲みながら会話が続いていました。夫の子どもの頃の話や昔の出来事が次々と話題に上がります。 笑い声が広がる中、私は相づちを打ちながら耳を傾けていました。でも、どの話も私の知らない出来事ばかりで、自然