陸上・関東インカレ陸上の関東学生対校選手権（関東インカレ）第2日は22日、栃木・カンセキスタジアムとちぎで男子1部1500メートル決勝が行われ、早大のルーキー・本田桜二郎（1年）が3分49秒36で2位に入った。優勝は後田築（順大4年）で3分48秒80。本田は前日の予選2組で最後は流しながら全体トップとなる3分47秒91をマーク。1年生で唯一、12人で行われる決勝に進出した。レースはゆったりとした流れで400メートルを通過す