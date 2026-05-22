◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）序ノ口はモンゴル出身の東１５枚目・白月狼（朝日山）が７戦全勝で優勝を決めた。５勝１敗だった東同４枚目・飛燕力（押尾川）をはたき込みで白星。「序ノ口デビューで優勝できて本当にうれしい。育ててくれた両親、相撲を教えてくれた多くの先生方、専修大学の先生方、部屋に入れてくれた親方やおかみさん、弟子たちに感謝の気持ちしかありません。これから頑張って、また恩