ヤンキース戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場し、4打数無安打だった。試合前にはヤンキースのユニホーム姿の少女と交流。ほっこりする光景が、日本ファンの反響を呼んでいた。試合前の一コマ。岡本は、ヤンキースのジャッジのユニホームを着た日本人とみられる少女と交流。ボールにサインを入れてあげると、共に肩を組んで記念撮影。最後は目線