1日に男女の双子を出産したことを公表した、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上の妻・いとくとら(いくら)が20日、マタニティ姿を公開した。 【写真】誕生時2700g超＆3000g超双子妊娠中のふっくら大きなお腹 22年に結婚した2人。出産報告で第1子女児が2700g超、第2子男児が3000g超だったことを伝え、「双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！ 誰かさんの遺伝かしら、、、」と記していたが、この日の投稿で