W杯初出場のキュラソーが本大会着用ユニフォームを発表北中米ワールドカップ（W杯）に出場するキュラソー代表の新1stユニフォームが発表された。キュラソーサッカー連盟と2025年からサプライヤーを務めているアディダス社が発表した。南米大陸にほど近いカリブ海に浮かぶ人口約15万人のキュラソーは、アメリカ、カナダ、メキシコが開催国で予選免除となった北中米カリブ海予選を突破して、W杯本大会初出場を決めた。キュラソ