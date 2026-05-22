福岡県田川市の村上卓哉市長は、自身の行為が女性職員へのセクハラと認定されたことを受け、辞職すると表明しました。■田川市・村上卓哉市長「5月31日をもって、市長の職を辞職させていただきます。」村上市長は22日午前会見し、辞職する意向を明らかにしました。村上市長は去年、市の女性職員との関係が取り沙汰され、自身は「不倫関係だった」と説明しましたが、女性側は「セクハラだ」と反論していました。 市が設置した