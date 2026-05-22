ドイツ代表の北中米W杯メンバーが発表されたドイツサッカー協会は5月21日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むドイツ代表メンバーを発表した。ファブリツィオ・ロマーノ氏は、自身のXで落選した選手たちの一覧を投稿。リストには実力者が名を連ね、ファンからは「残念無念すぎる」「お願いだから報われてくれ」と反響が沸き起こっている。メンバー外のリストには、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン、MFロベルト・アンド