レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、亀田製菓（新潟市江南区）の人気商品「ハッピーターン」とのコラボメニュー4種を5月25日から期間限定で販売します。【え〜！】牛角＆ハッピーターン公式キャラクターがついに対峙！ハッピーターン風の豚カルビ、ピートロ、チキンも！牛角は今年、創業30周年。節目の年に、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、今年50周年を迎える「ハッピーターン