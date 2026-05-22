イタリア料理のファミリーレストランチェーンを運営するサイゼリヤ（埼玉県吉川市）が、6月1日から新たに大宮西口シーノ店（さいたま市大宮区）で「朝サイゼ」を実施します。【えー？】朝サイゼの“人気メニュー”とは？“150円”の商品も！「朝サイゼ」のメニューラインアップを見る！朝サイゼは、午前7時〜10時に実施。通勤・通学前や朝のひとときなど、日常のさまざまなシーンで朝食が楽しめ、人気となっています。「焼