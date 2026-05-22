確かにそうそうたる顔ぶれだけど……。【もっと読む】ソフトB風間球打にはイップス疑惑…“女性スキャンダル三羽ガラス”の現在地21日、佐々木麟太郎（21）が所属するスタンフォード大の今季全日程が終了。昨年ドラフトで1位指名したソフトバンクとの交渉が解禁となった。佐々木が見据えるのが今年7月に行われるMLBドラフト。ソフトバンクとしては入団に向け、さまざまなアピールを行っている。ドラフト直後には王球団会長が