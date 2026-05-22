e☆イヤホンは、イヤフォン・ヘッドフォンを中心とした”ポータブルオーディオ”の試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 札幌」を5月30日に開催する。会場はTKP ガーデンシティ PREMIUM 札幌大通 5F。開催時間は11時から17時(最終入場16時30分)。入場料は無料で、事前登録も不要。 今回、全100ブランドの出展が決定。ブースレイアウトも確定した。 会場マップ 会場では、対象ブースで試