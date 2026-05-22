過去に日本が独島（トクド、日本名・竹島）を統治しているとの趣旨で報じた英国の日刊紙ガーディアンが、現地に住む韓国人の抗議を受け、誤りを訂正していたことが分かった。誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は22日、フェイスブックで、「冷静な対応が良い結果を生んだ。海外在住の韓国人たちのこうした努力は、独島を守っていく上で大きな力になる」とし、この事例を紹介した。具体的には、『止まらない人気：「