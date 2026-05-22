【新華社貴陽5月22日】中国貴州省遵義市で17日、第1回和美郷村クロスカントリーと第3回遵義烏江寨ゴールデングランプリが開かれ、各地からランニング愛好家が参加した。51.8キロ、25.9キロ、5.18キロの3コースを設け、幅広い年齢層やさまざまな競技レベルのランナーのニーズに応えた。（記者/崔暁強）