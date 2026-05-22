2009年に開港した静岡空港で累計の搭乗者数が21日、900万人となり記念の式典などが行われました。900万人目となったのは、家族5人で鹿児島旅行に出かける富士宮市の中野則幸さん53歳で21日は、県や空港関係者からペア航空券とぬいぐるみなどの記念品が贈られました。（ 中野則幸さん）「偶然ですが家族旅行のタイミングでこのような機会が与えられ非常に良い思い出になった。これを楽しみに今から旅行に行きたいと思います。ありが