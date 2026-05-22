【新華社貴陽5月22日】中国貴州省銅仁市印江トゥチャ族ミャオ族自治県で、キクラゲが収穫期を迎えている。同県では、菌床をつり下げる立体ハウス栽培を導入し、黒キクラゲや白色変種の「白玉キクラゲ」を栽培している。生態環境と気候の優位性を生かして高品質の新品種を導入するとともに、スマート温度管理や自動散水システムを活用した精密な栽培管理を実施。こうした取り組みにより、生産能力と生産額はいずれも向上し、地