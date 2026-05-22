２０日、寧夏回族自治区の寧東能源化工基地にあるグリーン（環境配慮型）水素一体化第１太陽光発電所。（ドローンから、銀川＝新華社記者／楊植森）【新華社銀川5月22日】中国寧夏回族自治区は近年、豊富な日照量と広大な土地を生かして大規模な風力・太陽光発電施設を整備し、新型エネルギー・システムの構築を進めてきた。今年1〜3月には太陽光発電の新規系統接続容量が215万7千キロワットに上り、うち集中型施設が213万3千キ