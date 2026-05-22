午前の日経平均株価は1400円以上値上がりし、6万3000円台を回復しました。アメリカとイランの戦闘終結への期待から、ダウ平均株価が史上最高値を更新した勢いもあり、東京市場でも買い注文が優勢に。原油の先物価格の低下や、今週、29年半ぶりに2.8％台の高水準をつけた長期金利の上昇が一服したことも支えに、AIや半導体関連銘柄の値上がりが目立っています。