◇ア・リーグアスレチックス−エンゼルス（2026年5月21日アナハイム）アスレチックスのニック・カーツ内野手（23）が21日（日本時間22日）、敵地でのエンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。球団3位となる44試合連続出塁を記録した。初回の第1打席は空振り三振に倒れたが、4回2死の第2打席で四球を選んで出塁。連続出塁記録を「44」に伸ばした。2点を追う6回2死二塁では相手先発・ソリアーノの低めシンカーを捉え、中